Torna oggi, 19 maggio 2024, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 19 maggio 2024 su Rai 1.

Questo pomeriggio si parte con un ricordo della grande Raffaella Carrà. In studio alcuni amici e colleghi che la conoscevano molto bene, come Giancarlo Magalli, che con lei lanciò Pronto Raffaella, il programma che ha inaugurato il mezzogiorno di Rai 1. E ancora Enrica Bonaccorti, che prese proprio il posto di Raffaella nella fascia meridiana del primo canale della Rai con Pronto chi gioca. Poi Enzo Paolo Turchi, con cui Raffaella ballò il Tuca Tuca, Alessandro Greco, che la Carrà scelse come conduttore di Furore, Luca Tommassini, Angelo Perrone e in chiusura un balletto tutto dedicato a Raffaella Carrà.

Spazio poi a Michele Bravi, che si esibirà nel suo nuovo singolo “Umorismo italiano”. E ancora una lunga intervista con Marcella Bella, la quale si esibirà inoltre nel suo nuovo singolo dal titolo “L’etna”. L’attore Stefano Accorsi presenta la nuova fiction di Rai 1 Marconi. A seguire un simpatico gioco sulle sigle radiofoniche più celebri. Infine Gianni Donzelli con Vincenzo degli “Audio 2” con il brano “Alle 20”.

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 19 maggio 2024. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.