Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 19 maggio

Questa sera, martedì 19 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 19 maggio.

Anticipazioni

Lo speciale, dal titolo “Il mostro di Firenze, Unabomber e altre storie”, è condotto da Roberta Rei e scritto da Francesco Priano.

La puntata propone un’indagine serrata sulle vicende più enigmatiche della cronaca italiana, mettendosi a caccia di risposte per quei misteri che, a distanza di decenni, restano del tutto o in parte irrisolti. Il racconto analizza figure che la coscienza collettiva definisce “mostri” per confinarle in una presunta diversità, ma che al contrario hanno dimostrato di sapersi mimetizzare perfettamente nella normalità, sfuggendo alla cattura proprio sotto i nostri occhi.

L’inchiesta riaccende i riflettori su fantasmi mai identificati, come Unabomber: il dinamitardo seriale responsabile di decine di attentati tra gli anni ’90 e il 2000 che, inquietantemente, potrebbe essere ancora in libertà. Lo speciale affronta inoltre le zone d’ombra sul Mostro di Firenze, le cui responsabilità appaiono ancora oggi avvolte in un groviglio di dubbi mai chiariti. Nel corso della serata verrà trasmessa anche l’intervista inedita a Olindo Romano, realizzata nelle scorse settimane nel carcere di Opera, di cui è stata mandata in onda un’anticipazione nel corso di una puntata de Le Iene. Nelle sue parole, la spiegazione per la prima volta nel dettaglio, delle ragioni che lo avrebbero spinto a confessare un delitto che non avrebbe commesso, ribadendo fermamente la sua innocenza e quella della moglie: “Io e Rosa non siamo i mostri di Erba”.

Tra inchiesta e approfondimento psicologico, lo speciale esplora il confine sottile tra l’impulso criminale e il contesto sociale, cercando di cogliere i segnali di quel progressivo isolamento che troppo spesso passa inosservato. Una riflessione necessaria su chi, muovendosi nell’ombra, continua a lasciare l’Italia in attesa di una verità definitiva.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Inside in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 19 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.