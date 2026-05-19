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Il Commissario Montalbano – Le ali della sfinge: tutto quello che c’è da sapere sull’episodio in replica su Rai 1

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Il Commissario Montalbano – Le ali della sfinge: trama, cast, attori, location, streaming episodio in replica su Rai 1

Questa sera, martedì 19 maggio 2026, su Rai 1 in prima serata va in onda in replica l’episodio Le ali della sfinge de Il Commissario Montalbano, la storica fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti che ogni volta ottiene grandi ascolti. Ma qual è la trama e il cast di questo episodio risalente al 2006? Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Il commissario Montalbano non sta passando un periodo semplice con Livia: continui litigi, incomprensioni dovute a distanza e nervosismo. Una mattina viene chiamato in una spiaggia dove è stato trovato il cadavere di una ragazza nuda con il volto devastato da un proiettile. Unico segno distintivo: una farfalla tatuata sulla spalla, che potrebbe favorire l’identificazione. Montalbano è abbastanza svogliato inizialmente ma il caso lo trascina visto che ci sono altre ragazze con lo stesso tatuaggio sulla spalla, tutte provenienti dall’Europa dell’est e che hanno trovato lavoro e aiuto grazie all’associazione cattolica “La buona volontà”, che le ha salvate da un destino di prostituzione. E mentre l’inchiesta va avanti il commissario è incalzato da ogni parte: dal vescovo, che non ammette ombre su “La buona volontà”, dal questore, che non vuole dispiacere il vescovo, da Livia, che vuole partire con lui per ritrovarsi.

Il Commissario Montalbano – Le ali della sfinge: il cast

Quali personaggi vedremo tornare in questa puntata di Montalbano? Sicuramente il suo protagonista, interpretato dall’iconico Luca Zingaretti. Montalbano è a capo del commissariato di Vigata e non potrebbe svolgere egregiamente il suo lavoro senza il suo fidato braccio destro: Domenico, detto Mimi Augello è interpretato da Cesare Bocci.

Ancora, Montalbano può fare affidamento sui suoi collaboratori: Giuseppe Fazio (interpretato da Peppino Mazzotta), il goffo Agatino Catarella (interpretato da Angelo Russo); e ancora, abbiamo il medico legale Pasquano (interpretato da Marcello Perracchio) e il giornalista Nicolò Zito (Roberto Nobile).

Nella puntata troviamo anche Giorgio Bongiovanni (Costantino Morabito), Giuseppe Caponnetto (Beniamino Graceffa), Kristina Novikova (Irina), Maurizio Donadoni (padre Pinna), Nellina Laganà (Ciccina Picarella), Valbona Malaj (Katia), Tullio Sorrentino (tenente dei carabinieri) e Antonio Marfella (professor Leontini).

Streaming e tv

Dove vedere l’episodio Le ali della sfinge de Il Commissario Montalbano? Appuntamento questa sera, 19 maggio 2026, in replica su Rai 1 dalle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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