Belve Crime: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 19 maggio 2026

Questa sera, martedì 19 maggio 2026, va in onda su Rai 2 Belve Crime, la nuova stagione del programma cult di interviste condotto da Francesca Fagnani. Colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini si interfacceranno con la giornalista nell’iconico studio. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni e ospiti

Fagnani intervista colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini per esplorare il lato oscuro dell’animo umano. Sullo sgabello di “Belve Crime” siederà chi ha incontrato il male perché è autore del reato, perché ne è testimone o perché ne è stato accusato, a volte ingiustamente.

Quattro le interviste della seconda puntata tra cui quella a Raffaele Sollecito, imputato con Amanda Knox per il delitto di Perugia del 2007 e assolto in via definitiva nel 2015. La storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster che presenterà il protagonista e la sua vicenda.

Streaming e tv

Dove vedere Belve Crime in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 dal 7 aprile 2026 alle ore 21.20 con Francesca Fagnani. Anche in streaming e on demand su Rai Play.