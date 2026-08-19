Ascolti tv martedì 18 agosto 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 18 agosto2026? Su Rai 1 è andato in onda Emma e il Giaguaro Nero. Su Rai 3 Io noi e Gaber. Su Canale 5 Il mio amico Tempesta. Su Rete 4 Le domande di Freedom. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 18 agosto 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.