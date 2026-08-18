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Palermo Milano – Solo andata: tutto quello che c’è da sapere sul film

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AGF
di Antonio Scali
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Palermo Milano – Solo andata: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, 18 agosto 2026, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda il film Palermo Milano – Solo andata, pellicola del 1995, diretta da Claudio Fragasso. Vediamo insieme trama e cast.

Trama

Il film racconta una storia ispirata a fatti veri. Durante un interrogatorio presieduto dal giudice Laurenti, il pentito di mafia Marinnà (Tony Sperandeo) fa il nome dell’insospettabile Turi Arcangelo Leofonte (Giancarlo Giannini), conosciuto col soprannome di “ragioniere della mafia”, a causa dei suoi rapporti col crimine organizzato.
Laurenti decide dunque di trasferire Leofonte da Palermo a Milano, dove farlo testimoniare al processo contro il potente boss mafioso Scalìa, affiliato al clan dei corleonesi. Per l’occasione viene formata una scorta della polizia, il cui comando è affidato all’esperto capitano Nino Di Venanzio (Raoul Bova), mentre gli altri agenti sono tutti al loro primo incarico di questo tipo. L’operazione – denominata Ulisse – consiste nel prelevare la famiglia Leofonte da casa e portarla all’aeroporto: ma durante il tragitto la scorta incappa nel primo di una lunga serie di agguati…

Palermo Milano – Solo andata: il cast del film

Tanti gli attori celebri nel cast di questo film, in onda stasera su Rai 2, come Giancarlo Giannini, Stefania Sandrelli, Raoul Bova, Ricky Memphis e Tony Sperandeo. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi.

  • Giancarlo Giannini: Turi Arcangelo Leofonte
  • Raoul Bova: Nino Di Venanzio
  • Ricky Memphis: Remo Matteotti
  • Romina Mondello: Chiara Leofonte
  • Rosalinda Celentano: Paola Terenzi
  • Francesco Benigno: Saro Ligresti
  • Stefania Sandrelli: Franca Leofonte
  • Stefania Rocca: Maria Pia Di Meo
  • Tony Sperandeo: Marinnà
  • Valerio Mastandrea: Tarcisio Proietti
  • Paolo Calissano: Valerio Barreca
  • Aldo Massasso: giudice Laurenti
  • Maurizio Aiello: Salviati
  • Omero Capanna: sicario al ristorante
  • Riccardo Serventi Longhi: sicario con lo sperone
  • Fausto Lombardi: Zangardi
  • Pasquale Anselmo: Felice Ligresti

Streaming e tv

Dove vedere Palermo Milano – Solo andata in tv e streaming? Appuntamento questa sera, 18 agosto 2026, alle ore 21.20 su Rai 2. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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