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Zelig 30 – Parte seconda: quante puntate, durata e quando finisce

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Zelig 30 – Parte seconda: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Zelig 30 – Parte seconda, il programma in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima martedì 6 ottobre 2026; la quarta e ultima – salvo cambi di programmazione – martedì 27 ottobre 2026. Di seguito la programmazione completa:

  • Prima puntata: martedì 6 ottobre 2026
  • Seconda puntata: martedì 13 ottobre 2026
  • Terza puntata: martedì 20 ottobre 2026
  • Quarta puntata: martedì 27 ottobre 2026

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Zelig 30 – Parte seconda? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,30 alle ore 00,10. La durata di ogni puntata – pause pubblicitarie incluse – sarà quindi di circa 2 ore e 40 minuti.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Zelig 30 – Parte seconda in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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