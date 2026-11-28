Mappe corsare: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 28 novembre 2026

Questa sera, sabato 28 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Mappe Corsare, il nuovo programma con Duilio Giammaria. Come si conquista il potere? Dove finisce la seduzione e comincia l’inganno? Che cosa spinge a sfidare l’ignoto? E come nasce un mito capace di attraversare i secoli? Per rispondere a queste domande il programma connette le grandi vicende del passato con quelle contemporanee come solo una squadra di corsari potrebbe fare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Un viaggio nei luoghi della storia che si collegano al presente, rotte corsare con personaggi e vicende che hanno cambiato il mondo ieri e oggi. Ottaviano Augusto, Giacomo Casanova, Cristoforo Colombo e la figura storica all’origine di Babbo Natale sono i protagonisti dei primi quattro racconti nei quali il passato dialoga continuamente con le domande di oggi: dalla costruzione del consenso alle truffe sentimentali, dalla competizione per le nuove frontiere alle trasformazioni di un simbolo religioso in un’icona globale. Duilio Giammaria conduce il racconto sul campo, affiancato da tre inviati: Lorenzo Baravalle, autore, podcaster e divulgatore storico; Carmine Gazzanni, giornalista e autore televisivo specializzato nel giornalismo d’inchiesta; Benedetta Colombo, divulgatrice d’arte.

Monumenti, palazzi, documenti e oggetti diventano parte integrante del racconto: sono le tracce attraverso cui ricostruire le scelte, le ambizioni e le contraddizioni dei protagonisti. Con i contributi degli esperti – tra cui Barbara Gallavotti, Gianni Riotta e Luigi Spinola – che accompagnano il racconto in più puntate e i materiali d’archivio, “Mappe Corsare” intreccia divulgazione e sguardo giornalistico, adottando un linguaggio accessibile per interrogare la storia e riconoscerne le eredità nel nostro tempo.

Streaming e tv

Dove vedere Mappe corsare in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – sabato 28 novembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.