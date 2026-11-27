Mi manda Rai Tre: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 27 novembre

Questa sera, venerdì 27 novembre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Mi manda Raitre, storico programma dedicato all’approfondimento di temi come la sanità, la scuola, le infrastrutture, i servizi, i diritti negati e la burocrazia. Alla conduzione Federico Ruffo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Si comprano cibi ritenuti più salutari di altri e ci si accorge dall’etichetta che sono pieni di addensanti, coloranti, stabilizzanti, conservanti, antiossidanti, emulsionanti, additivi, aromi artificiali: cosa si mangia realmente? Quale impatto hanno queste sostanze sulla salute?

Obiettivo, poi, su abitazioni private o associazioni culturali mascherate da ristoranti: l’apertura di un’attività di questo tipo prevede alcuni requisiti e passaggi burocratici; nelle maglie di regole non sempre chiare si infila chi apre ristoranti abusivi, senza permessi, senza pagare le tasse, senza rispettare le norme igieniche per la somministrazione.

E ancora, un viaggio nei centri estetici low cost. L’Italia è fra i primi paesi al mondo per ricorso alle procedure estetiche, ma attorno alla chirurgia e alla medicina estetica c’è una zona grigia fatta di improvvisazione e persone senza titoli e senza scrupoli.

In sommario, anche la testimonianza dei familiari di Paolo Pasqualini, sbranato mortalmente dai rottweiler di un vicino nel 2024 e le immagini dei soccorritori sul luogo della tragedia. Esistono cani potenzialmente aggressivi e pericolosi? E qual è il ruolo dell’educazione e dei padroni?

Prosegue, infine, l’inchiesta di “Mi Manda RaiTre” sulle etichette falsificate nei supermercati per dare nuova vita alla merce scaduta, con particolare focus sul pesce: congelato e decongelato spacciato per fresco, pesce a fine vita che, grazie a spezie e panatura, diventa un preparato in vendita al banco gastronomia. Nuove testimonianze rivelano le fasi di un vero e proprio sistema.

Streaming e tv

Dove vedere Mi manda Rai Tre in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – venerdì 27 novembre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.