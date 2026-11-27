Perché Tagadà oggi, 27 novembre 2026, non va in onda: il motivo

Perché Tagadà oggi, venerdì 27 novembre 2026, non va in onda su La7? Ve lo diciamo subito: il motivo della mancata messa in onda del programma condotto da Tiziana Panella è lo sciopero indetto dai giornalisti di La7 e annunciato ieri, 26 novembre, con una nota del Cdr di La7: “Un’azienda che continua a raccogliere successi di ascolto e lusinghieri risultati economici nulla riconosce ai giornalisti che producono l’informazione del tg e dei programmi e coprono per intero il palinsesto della rete. La risposta annunciata dall’azienda lo scorso 5 ottobre alla lettera inviata, tramite un legale, dal Cdr e da 25 colleghi sui contratti “depotenziati” non è mai arrivata”.

“Mai è arrivata anche una proposta per riconoscere le incidenze domenicali previste dal Contratto Nazionale di Lavoro ai giornalisti de la7, che continuano a dover fare cause costose per avere quello che tutti i colleghi italiani ricevono pacificamente in busta paga. L’atteggiamento dell’azienda nelle recenti udienze in Tribunale è incommentabile”.

I rappresentanti sindacali sottolineano poi che “l’azienda tace anche sul prossimo direttore del tg, dopo l’addio di Enrico Mentana. È indispensabile una scelta che garantisca autorevolezza e la centralità del telegiornale, dei suoi spazi, delle sue dirette, cardine dell’identità dell’emittente. La dirigenza non affronta le questioni ineludibili degli organici, dei ruoli, degli investimenti tecnici”. Infine il Cdr conclude: “Per questa intollerabile chiusura da parte dell’editore non ci rimane che scioperare”.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Tagadà oggi, venerdì 27 novembre 2026, non va in onda, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) su La7. E’ possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.