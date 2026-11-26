Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 26 novembre 2026

Questa sera, giovedì 26 novembre 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 26 novembre 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui il suicidio di De Gennaro, le lettere indirizzate al pm di Caltanissetta e “a chi vorrà pubblicarla”. Le verità mai raggiunte e i lavori della Commissione Antimafia. La manovra economica tra coperture mancanti, annunci e pioggia di emendamenti. Parteciperanno alla puntata: il giornalista e scrittore Michele Serra, il giornalista Michele Santoro; il direttore del quotidiano Domani Emiliano Fittipaldi; lo storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; l’ex ministra e professoressa dell’Università degli Studi di Torino Elsa Fornero; la giornalista del TgLa7 e conduttrice di Omnibus Alessandra Sardoni; il giornalista di Domani Attilio Bolzoni; il direttore del Secolo d’Italia Italo Bocchino; il giornalista Paolo Mondani; il giornalista e scrittore Saverio Lodato e il vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulé (FI). Nel corso della puntata un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.