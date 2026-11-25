Viola come il mare 3: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata, 25 novembre

Questa sera, mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 21,30 va in onda su Canale 5 la quarta puntata di Viola come il mare 3, la popolare fiction con Francesca Chillemi, che torna con la nuovissima terza stagione da non perdere. Appuntamento in prima serata dalle 21.30. In tutto sono previste sei serate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Max e Viola indagano tra i corridoi del tribunale. L’omicidio di un giudice porta i due a scoprire che in tanti ce l’avevano con lui, anche se la verità potrebbe rivelarsi molto più inattesa. Le indagini proseguono, ma Viola e Max continuano a vedersi sempre più spesso anche lontano dagli impegni di lavoro e sono sempre più attratti l’uno dall’altra. Una sera, durante l’ennesimo blackout in casa di Max, i due si ritrovano ancora più vicini del solito, ma quando torna la luce, in casa arriva anche Ginevra, rientrata in anticipo dal suo viaggio. Max e Viola si guardano imbarazzati. Viola si sente in colpa verso la fidanzata dell’uomo e racconta a Tamara che è stato solo un errore e con lui non cambierà niente. Tamara, però, non ne sembra molto convinta: avrà ragione? Una nuova indagine, intanto, parte con il ritrovamento di un cadavere nei pressi di un’area per concerti. Si tratta di un organizzatore di eventi musicali e Vita sembra conoscerlo bene.

Viola come il mare 3: il cast

Abbiamo visto la trama di Viola come il mare 3, ma qual è il cast della serie tv? La serie con protagonista Francesca Chillemi vede importanti novità nel cast, a cominciare dall’uscita di Can Yaman. In questa terza stagione, Viola Vitale deve fare i conti con un nuovo vicino di casa. Non è più Francesco Demir – con cui, alla fine della seconda stagione, aveva dato il via a una storia d’amore nata da un primo incontro tutto scintille – ma Massimo Paternò, il nuovo ispettore, interpretato dall’attore argentino Rodrigo Guirao Díaz. Nel cast tornano, al fianco della protagonista Francesca Chillemi, gli altri attori amati dai fan della serie come Giovanni Nasta, Chiara Tron, Ninni Bruschetta, Alice Arcuri, Lorenzo Scalzo, Giulia Ercolini e Paolo Sassanelli.

Streaming e tv

Dove vedere Viola come il mare 3 in diretta tv e live streaming? Appuntamento in prima visione dal 4 novembre 2026 alle ore 21.30 su Canale 5 ogni mercoledì per sei serate. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.