Sicilia Express: trama, cast, quante puntate e streaming

Questa sera, martedì 24 novembre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in un’unica serata Sicilia Express, miniserie del 2025 in cinque episodi, con protagonisti Ficarra e Picone, distribuita su Netflix lo scorso dicembre. La serie combina elementi fantasy con un’ambientazione natalizia, offrendo uno sguardo ironico e critico sulla società meridionale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Salvo e Valentino sono due infermieri siciliani che lavorano in una clinica milanese, facendo i pendolari con voli low cost tra la Sicilia, dove hanno lasciato le rispettive famiglie, e Milano. Il loro autoritario direttore sanitario, un calabrese che finge di essere milanese, impedisce loro di prendere ferie, ostacolando i loro spostamenti verso l’Isola ed esacerbando le loro tensioni familiari. Una notte, grazie al desiderio di Natale della figlia di Valentino, che vorrebbe trascorrere più tempo con il papà, i due scoprono un cassonetto magico che li teletrasporta da piazza del Duomo a Milano a una strada del loro paesino e viceversa.

Sicilia Express: il cast

Abbiamo visto la trama di Sicilia Express, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Salvatore Ficarra: Salvo

Valentino Picone: Valentino

Katia Follesa: Claudia

Barbara Tabita: Maria Teresa

Max Tortora: presidente del Consiglio

Sergio Vastano: Sergio Perrone

Enrico Bertolino: Enrico

Adelaide Massari: Aurora

Angelo Tosto: signor Giacalone

Giorgio Tirabassi: Alfredo

Angelo Pisani: Andrea

Alessia Spinelli: Luisa

Alessandro Idonea: Giulio Giacalone

Gianni Federico: Ferdinando

Giovanna Criscuolo: Giovanna

Vincenzo Ficarra: Mario

Miriam Galanti: Miriam

Luigi Maria Rausa: Uzeda

Barbara Gallo: Amanda

Mimmo Mignemi: Carmelo

Marco Basile: Guglielmo

Anna Melato: signora Elvira

Pino Calabrese: capo della Scientifica

Giuseppe Cancemi: poliziotto della scientifica

Gioele Dix: uomo che porta fuori il cane

Jerry Calà: ministro dell’Interno

Enrico Mentana: se stesso

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Sicilia Express su Canale 5? La miniserie è composta da cinque episodi. Ognuno con una durata di 30 minuti. Mediaset ha però deciso di trasmetterli tutti insieme, come se fosse un film. La messa in onda è prevista per stasera, 24 novembre 2026.

Streaming e tv

Dove vedere Sicilia Express in diretta tv e live streaming? La miniserie tv andrà in onda stasera, martedì 24 novembre 2026, dalle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite le piattaforme Mediaset Infinity e Netflix.