Sicilia Express: tutto quello che c’è da sapere
Sicilia Express: trama, cast, quante puntate e streaming
Questa sera, martedì 24 novembre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in un’unica serata Sicilia Express, miniserie del 2025 in cinque episodi, con protagonisti Ficarra e Picone, distribuita su Netflix lo scorso dicembre. La serie combina elementi fantasy con un’ambientazione natalizia, offrendo uno sguardo ironico e critico sulla società meridionale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Salvo e Valentino sono due infermieri siciliani che lavorano in una clinica milanese, facendo i pendolari con voli low cost tra la Sicilia, dove hanno lasciato le rispettive famiglie, e Milano. Il loro autoritario direttore sanitario, un calabrese che finge di essere milanese, impedisce loro di prendere ferie, ostacolando i loro spostamenti verso l’Isola ed esacerbando le loro tensioni familiari. Una notte, grazie al desiderio di Natale della figlia di Valentino, che vorrebbe trascorrere più tempo con il papà, i due scoprono un cassonetto magico che li teletrasporta da piazza del Duomo a Milano a una strada del loro paesino e viceversa.
Sicilia Express: il cast
Abbiamo visto la trama di Sicilia Express, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Salvatore Ficarra: Salvo
- Valentino Picone: Valentino
- Katia Follesa: Claudia
- Barbara Tabita: Maria Teresa
- Max Tortora: presidente del Consiglio
- Sergio Vastano: Sergio Perrone
- Enrico Bertolino: Enrico
- Adelaide Massari: Aurora
- Angelo Tosto: signor Giacalone
- Giorgio Tirabassi: Alfredo
- Angelo Pisani: Andrea
- Alessia Spinelli: Luisa
- Alessandro Idonea: Giulio Giacalone
- Gianni Federico: Ferdinando
- Giovanna Criscuolo: Giovanna
- Vincenzo Ficarra: Mario
- Miriam Galanti: Miriam
- Luigi Maria Rausa: Uzeda
- Barbara Gallo: Amanda
- Mimmo Mignemi: Carmelo
- Marco Basile: Guglielmo
- Anna Melato: signora Elvira
- Pino Calabrese: capo della Scientifica
- Giuseppe Cancemi: poliziotto della scientifica
- Gioele Dix: uomo che porta fuori il cane
- Jerry Calà: ministro dell’Interno
- Enrico Mentana: se stesso
Quante puntate
Ma quante puntate sono previste per Sicilia Express su Canale 5? La miniserie è composta da cinque episodi. Ognuno con una durata di 30 minuti. Mediaset ha però deciso di trasmetterli tutti insieme, come se fosse un film. La messa in onda è prevista per stasera, 24 novembre 2026.
Streaming e tv
Dove vedere Sicilia Express in diretta tv e live streaming? La miniserie tv andrà in onda stasera, martedì 24 novembre 2026, dalle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite le piattaforme Mediaset Infinity e Netflix.