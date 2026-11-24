Verità nascoste: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 24 novembre 2026

Questa sera, martedì 24 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4 va in onda Verità nascoste, programma che parla di casi di cronaca e delitti irrisolti sotto la guida di Milo Infante. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

In apertura, un approfondimento sul giallo di Pietracatella, dopo undici mesi di indagini sulla morte di Sara Di Vita e di sua madre Antonella Di Ielsi. A seguire, un’ampia pagina dedicata al delitto di Garlasco, con un approfondimento sui video rinvenuti in un cd di Andrea Sempio e sugli errori emersi nelle ricostruzioni degli investigatori dell’epoca. Infine, spazio al tema della libertà di stampa e ai rischi che le iniziative giudiziarie nei confronti dei giornalisti possono rappresentare per il diritto di cronaca.

Streaming e tv

Dove vedere Verità nascoste in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – martedì 24 novembre 2026 – alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.