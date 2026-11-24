Belve streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata, 24 novembre 2026

Questa sera, 24 novembre 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la prima puntata di Belve, la nuova edizione (autunno 2026) del programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco, accettando le regole del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Dove vedere Belve in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 con la conduzione di Francesca Fagnani. Non mancherà la sigla di chiusura con tutti i fuori onda, diventato ormai negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di “Belve”.

Belve streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Potrete anche recuperare le singole interviste o l’intera puntata grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Belve 2026, ma quante puntate sono previste su Rai 2? Si ipotizza un’edizione piuttosto breve, composta da tre puntate, complice l’imminente arrivo delle festività natalizie. Appuntamento in prima serata su Rai 2 dal 24 novembre 2026 alle ore 21.20. Ecco la programmazione completa.