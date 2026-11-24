Belve 2026: torna il programma di Francesca Fagnani su Rai 2. Cast, ospiti, interviste, quante puntate, episodi, durata, orario, streaming

Torna Belve, il programma cult di interviste condotto da Francesca Fagnani e in onda in prima serata su Rai 2 dal 24 novembre 2026 alle ore 21.20. Tanti gli ospiti vip che si sottoporranno alle domande senza filtri della giornalista. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Anticipazioni, cast, ospiti, interviste

Tornano gli iconici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca del nostro Paese. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Appuntamento dal 24 novembre in prima serata su Rai 2.

Chi sono gli ospiti famosi di Belve 2026? Come sempre c’è fino all’ultimo grande riserbo. Tra i nomi di cui si vocifera secondo indiscrezioni diffuse sul web circolano quelli di Francesco Totti, Federica Pellegrini, Gemma Galgani e Francesca Manzini, fino a Elisabetta Gregoraci. Non ci resta che assistere alle puntate.

Belve 2026: quante puntate

Quante puntate sono previste per Belve 2026? Si ipotizza un’edizione piuttosto breve, composta da tre puntate, complice l’imminente arrivo delle festività natalizie. Appuntamento in prima serata su Rai 2 dal 24 novembre 2026 alle ore 21.20. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 24 novembre 2026

Seconda puntata: 1 dicembre 2026

Terza puntata: 8 dicembre 2026

Streaming e tv

Dove vedere Belve 2026 in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 dal 24 novembre 2026 alle ore 21.20 con Francesca Fagnani. Anche in streaming e on demand su Rai Play.