Una finestra vista lago streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, martedì 24 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Una finestra vista lago, serie televisiva italiana del 2026 diretta da Marco Pontecorvo. La serie è liberamente ispirata a quattro romanzi di Andrea Vitali, pubblicati da Garzanti: Nome d’arte Doris Brilli, Certe fortune, Un uomo in mutande e La signorina Tecla Manzi. Dove vedere Una finestra vista lago in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

Una finestra vista lago streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Una finestra vista lago su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima martedì 24 novembre 2026; la quarta e ultima martedì 15 dicembre 2026. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):