Amore criminale: anticipazioni, storie e streaming puntata 24 novembre 2026

Amore criminale è il programma in onda su Rai 3 in prima serata con la conduzione di Veronica Pivetti. Al centro del programma drammatiche storie di donne vittime di femminicidio e della violenza maschile, nella maggior parte dei casi esplosa tra le mura domestiche. Di seguito le anticipazioni della puntata di Amore Criminale di oggi, martedì 24 novembre 2026, su Rai 3 dalle 21,20.

Anticipazioni puntata oggi, 24 novembre

La puntata sarà dedicata alla storia di Ilaria Sula, una ragazza di 22 anni uccisa a Roma, nella notte tra il 25 e il 26 marzo 2025, con tre coltellate al collo. A ucciderla è stato Mark Samson, 23 anni, il ragazzo con cui Ilaria aveva deciso di interrompere la relazione dopo tre anni di frequentazione. Il femminicidio è avvenuto nell’appartamento in cui Mark viveva con i genitori. Al momento del delitto, in casa era presente la madre del ragazzo.

Originaria di Terni, Ilaria si era trasferita a Roma per studiare Statistica all’Università La Sapienza. Condivideva un appartamento con altre studentesse fuori sede. Quando Ilaria aveva comunicato a Mark la volontà di lasciarlo, il giovane aveva reagito intensificando il controllo su di lei, in un crescendo di comportamenti ossessivi. Dopo averla uccisa, Samson aveva nascosto il corpo in una valigia, per poi abbandonarlo in una zona di campagna.

Mark Samson, reo confesso dell’omicidio di Ilaria Sula, è stato condannato in primo grado all’ergastolo. La vicenda sarà raccontata attraverso le interviste ai familiari della vittima e una ricostruzione di fiction.

Streaming e tv

Dove vedere Amore Criminale in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Veronica Pivetti, come detto, va in onda oggi – martedì 24 novembre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.