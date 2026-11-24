Belve 2026: quante puntate, durata e quando finisce su Rai 2

Quante puntate sono previste per Belve 2026? Il programma di successo condotto da Francesca Fagnani torna in prima serata su Rai 2 dal 24 novembre 2026. Tornano gli iconici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca del nostro Paese. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Appuntamento dal 24 novembre in prima serata su Rai 2. Quante puntate sono previste? Si ipotizza un’edizione piuttosto breve, composta da tre puntate, complice l’imminente arrivo delle festività natalizie. Appuntamento in prima serata su Rai 2 dal 24 novembre 2026 alle ore 21.20. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 24 novembre 2026

Seconda puntata: 1 dicembre 2026

Terza puntata: 8 dicembre 2026

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Belve? Appuntamento in prima serata dal 24 novembre 2026 per tre puntate alle ore 21.20 con Francesca Fagnani. La durata è di circa due ore, fino alle 23.30 circa.

Streaming e tv

Dove vedere Belve 2026 in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 dal 24 novembre 2026 alle ore 21.20 con Francesca Fagnani. Anche in streaming e on demand su Rai Play.