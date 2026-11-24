Una finestra vista lago: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Una finestra vista lago, la nuova serie tv in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima martedì 24 novembre 2026; la quarta e ultima martedì 15 dicembre 2026. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 24 novembre 2026

Seconda puntata: martedì 1 dicembre 2026

Terza puntata: martedì 8 dicembre 2026

Quarta puntata: martedì 15 dicembre 2026

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Una finestra vista lago? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,30 (possibili dei ritardi) alle ore 23,40. La durata complessiva di ogni serata sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv

Dove vedere Una finestra vista lago in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.