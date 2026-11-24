DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 24 novembre 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 24 novembre 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 24 novembre 2026, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Al centro della puntata la manovra economica che cambia ancora sotto il fuoco di fila delle critiche ed il malcontento generale, perfino delle stesse forze di maggioranza. Per il governo Meloni, però, la priorità sembra essere fronteggiare le proteste con norme sempre più severe. Spazio dunque a tutte le novità in materia di pensioni, fisco, lavoro e sanità. Ma attenzione anche alla politica estera: con il conflitto tra Russia e Ucraina che si estende sempre più oltre il confine ucraino, fino ad arrivare alla Libia, Trump, Xi Jinping e lo stesso Putin ridisegnano gli equilibri del mondo tagliando fuori l’Europa e la crisi tra Stati Uniti, mentre Israele e Iran continua a incidere generando forti spinte inflazionistiche. Appuntamento dunque stasera, 24 novembre 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

Pier Luigi Bersani

Corrado Formigli

Vanessa Scalera

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.