Una finestra vista lago: trama, cast, quante puntate e streaming

Da martedì 24 novembre 2026 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Una finestra vista lago, serie televisiva italiana del 2026 diretta da Marco Pontecorvo. La serie è liberamente ispirata a quattro romanzi di Andrea Vitali, pubblicati da Garzanti: Nome d’arte Doris Brilli, Certe fortune, Un uomo in mutande e La signorina Tecla Manzi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La vicenda è ambientata all’inizio degli anni trenta. Il giovane maresciallo dei Carabinieri Ernesto Maccadò, originario della Calabria, viene assegnato al comando della stazione di Bellamo, un piccolo paese affacciato sul lago di Como. Trasferitosi in Lombardia insieme alla moglie Maristella, alla quale è profondamente legato, il maresciallo deve abituarsi a un ambiente dal clima rigido, a consuetudini diverse da quelle della sua terra d’origine e alla diffidenza degli abitanti. Nel corso del suo servizio, Maccadò si trova ad affrontare una serie di vicende che coinvolgono la comunità locale, tra pettegolezzi, rivalità e personaggi eccentrici. Le indagini, che spaziano da episodi grotteschi a situazioni più drammatiche, gli permettono di scoprire a poco a poco le dinamiche e i segreti nascosti dietro l’apparente tranquillità del paese.

Una finestra vista lago: il cast

Abbiamo visto la trama di Una finestra vista lago, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Antonio Folletto: Ernesto Maccadò

Giulia D’Aloia: Maristella Maccadò

Domenico Centamore: Letterio Misfatti

Claudia Potenza: Agata Misfatti

Vincenzo Nemolato: Tartina

Dario Vergassola: Fiorentino Crispini

Paola Minaccioni: suor Anastasia

Antonio Catania: podestà Mongatti

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Una finestra vista lago su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima martedì 24 novembre 2026; la quarta e ultima martedì 15 dicembre 2026. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 24 novembre 2026

Seconda puntata: martedì 1 dicembre 2026

Terza puntata: martedì 8 dicembre 2026

Quarta puntata: martedì 15 dicembre 2026

Streaming e tv

Dove vedere Una finestra vista lago in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.