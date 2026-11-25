Ospite del podcast di Alessandro Cattelan Supernova, Carlo Cracco è tornato a parlare anche della sua esperienza a MasterChef. Il cuoco ha rivelato che gli autori del programma gli dicevano di urlare ai concorrenti: “Ma era show. Era tutto surreale, era divertente. Se tu guardi Hell’s Kitchen, dove è tutto esasperato al massimo, era da ridere”. Lo chef ha sottolineato che il lavoro in cucina non un luogo di follia anche se si tratta di un lavoro particolare in cui “in un tempo molto ristretto bisogna performare, essere precisi e riuscire a offrire un’esperienza, a regalare un’emozione al cliente. Tutto il resto è marketing”.

Cracco, poi, ha rivelato di aver pensato di farsi prete: “Da piccolo, sai, non è che hai tante idee. Io ero abbastanza ragazzo di paese, per cui andavo all’oratorio tutti i giorni. Il prete era un po’ il capo. Era uno giovane, uno di quelli simpatici. E quindi mi trovavo bene e volevo andare in seminario. Papà mi disse: ‘Visto che hai tutta questa fede, lo facciamo più avanti. Quando hai finito le scuole, se hai ancora tutta questa fede…’. Era un bel mondo. Io almeno mi ci trovavo bene”.