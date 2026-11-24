Sicilia Express: la trama dei cinque episodi in onda su Canale 5

Questa sera, martedì 24 novembre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in un’unica serata Sicilia Express, miniserie del 2025 in cinque episodi, con protagonisti Ficarra e Picone, distribuita su Netflix lo scorso dicembre. La serie combina elementi fantasy con un’ambientazione natalizia, offrendo uno sguardo ironico e critico sulla società meridionale. Ma vediamo insieme la trama dei cinque episodi.

1 episodio

Salvo e Valentino decidono di mettersi in viaggio da Milano (dove lavorano come infermieri) verso la Sicilia (dove risiedono le loro rispettive mogli e famiglie), sfidando apertamente le direttive del loro direttore sanitario. Il tragitto si trasforma presto in una serie di imprevisti e contrattempi, finché un inaspettato desiderio natalizio non trova il modo di avverarsi sotto forma di cassonetti magici, cambiando il corso degli eventi.

2 episodio

Salvo e Valentino tengono nascosti i cassonetti sia in Sicilia che a Milano, ma il loro segreto vacilla quando elaborano un piano per raggirare le proprie compagne e poterle spiare indisturbati. Nel tentativo di portarlo a termine, il rischio che la verità venga a galla cresce sempre di più.

3 episodio

Salvo non riesce a liberarsi dai sospetti e finisce per usare i cassonetti come mezzo di sorveglianza nei confronti della moglie, secondo lui ancora innamorata dell’ex compagno. Quando intervengono i Carabinieri, però, l’intera situazione rischia di farlo arrivare in ritardo al lavoro.

4 episodio

Salvo e Valentino perdono il posto di lavoro per essere arrivati tardi. Decidono quindi di sfruttare i cassonetti magici per aiutare le persone a spostarsi rapidamente dalla Sicilia a Milano (e viceversa) dietro compenso. Nel frattempo, Claudia e Maria Teresa iniziano a temere un tradimento. La situazione precipita quando un paziente siciliano ricoverato a Milano viene “rapito” dai due infermieri e riportato in Sicilia.

5 episodio

Con l’avvicinarsi del Natale, il numero di viaggiatori aumenta in maniera incontrollabile. I tifosi del Palermo viaggiano in massa verso Milano e seminano scompiglio, Aurora (la figlia di Valentino) svanisce nel nulla e la situazione diventa tanto critica da spingere il Presidente del Consiglio a convocare d’urgenza il Consiglio dei Ministri.

Streaming e tv

Dove vedere Sicilia Express in diretta tv e live streaming? La miniserie tv andrà in onda stasera, martedì 24 novembre 2026, dalle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite le piattaforme Mediaset Infinity e Netflix.