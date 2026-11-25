È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 25 novembre 2026 su Rete 4

Questa sera, mercoledì 25 novembre 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 25 novembre 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Anticipazioni e ospiti 25 novembre 2026

La sicurezza nelle città italiane sarà al centro del nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”. Spazio a un’inchiesta nei quartieri dove cresce la paura: da una parte c’è chi chiede più controlli, dall’altra chi decide di farsi giustizia da sé. A seguire, un approfondimento su una vicenda che ha scosso le istituzioni e riaperto ferite del passato del nostro Paese: la morte di Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia che si è tolto la vita pochi giorni fa nella sua casa in Maremma. Era indagato dalla Procura di Caltanissetta per presunti depistaggi legati all’inchiesta sulla strage di via D’Amelio. Infine, il dibattito sul fascismo, riacceso nelle ultime settimane da dichiarazioni e accuse incrociate delle forze politiche. Tra gli ospiti della puntata: Al Bano, Nicola Fratoianni e Susanna Ceccardi.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – mercoledì 25 novembre 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.