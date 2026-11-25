Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 25 novembre 2026 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 25 novembre 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Raffaella Griggi, che da questa stagione ha preso il posto di Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. L’anoressia può essere aggravata o addirittura indotta dalla rete? Giovani vittime che, attraverso un difficile percorso, stanno uscendo da una spirale che può portare addirittura alla morte racconteranno il loro vissuto. E poi il caso di Federica Torzullo, tristemente noto come il primo femminicidio del 2026. È in corso il processo contro il marito, accusato di averla uccisa perché non accettava la separazione. In diretta in studio la mamma di Federica, che chiede di sapere tutta la verità: “Ci sono ancora punti oscuri su quella notte”.

Infine, la morte di Palmina Martinelli. In studio con Raffaella Griggi, l’inviata storica Paola Grauso, che ha seguito il caso per anni, racconterà la drammatica storia di Palmina, morta a 14 anni dopo giorni di agonia per le ustioni riportate. Da un lato i pregiudizi e l’omertà, dall’altro i tentativi di renderle giustizia. Sono trascorsi 45 anni, tanti ce ne sono voluti per stabilire che si è trattato di un omicidio. Ma chi è stato? Come sempre, spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni dei telespettatori su persone in difficoltà.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – mercoledì 25 novembre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.