Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 26 novembre 2026

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 26 novembre 2026.

Anticipazioni e ospiti

Sono il duo comico Salvatore Ficarra e Valentino Picone, al cinema dal 26 novembre con il nuovo film “La notte delle fragole”, e l’attrice Serena Rossi, protagonista della serie di Rai 1 “La famiglia Panini – L’avventura delle figurine”, gli ospiti di Geppi Cucciari nella nuova puntata di “Splendida Cornice”.

Spazio poi alla musica con il cantautore Luca Barbarossa, con il nuovo album “Pepita e la rivoluzione”, in uscita il 27 novembre, che insieme a Geppi si esibirà sulle note de “La prima cosa bella”, e con la cantautrice britannica Tanita Tikaram, che interpreterà il suo successo “Twist in My Sobriety”.

Nella settimana della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’attrice Marina Senesi porterà in studio, insieme a Geppi Cucciari, una lettura tratta da “Doppio taglio”, lo spettacolo dedicato al modo in cui i media raccontano la violenza di genere, accompagnata al pianoforte da Tanita Tikaram.

Nel corso della serata, spazio anche alla danza con il ballerino olandese Toon Lobach, protagonista della coreografia “Prodigal Self”. In studio anche lo scrittore e giornalista Edoardo Camurri. Come da tradizione, il pubblico in studio sarà protagonista, chiamato a confrontarsi con i “competenti”: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, l’avvocata civilista Ester Viola, la psicoterapeuta Patrizia Pietropaolo e il giornalista esperto di cybersecurity Riccardo Meggiato.

A completare la puntata, gli interventi di Andrea Maggi per la supervisione ortografica, Alessandro Arcodia e, per accompagnare le performance dal vivo, l’inconfondibile autoradio della trasmissione insieme alla band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, che anche in questa puntata vede al basso Camilla Missio, con alla chitarra Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.Una puntata che alterna risate, musica e momenti di riflessione, nel segno della cifra che da sempre contraddistingue “Splendida Cornice”.

Streaming e tv

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 26 novembre 2026. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.