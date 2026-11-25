Una Nessuna Centomila: anticipazioni e ospiti, cast, canzoni, scaletta del concerto dall’Arena di Verona in onda su Rai 1. Location, conduttori, cantanti, come donare, streaming, orario, durata, a che ora

Una Nessuna Centomila 2026 è la nuova edizione del concerto evento dall’Arena di Verona per promuovere la lotta alla violenza sulle donne, che torna anche quest’anno con la conduzione di Carlo Conti insieme a Fiorella Mannoia. Come sempre alcune delle voci più belle della musica italiana si alterneranno sul palco, sposando a pieno gli ideali della manifestazione, per regalarci qualche ora di grande musica, grazie ai loro successi. L’evento è stato registrato il 21 settembre e viene trasmesso questa sera, 25 novembre 2026, in prima serata su Rai 1. Ecco le anticipazioni, i cantanti nel cast e gli ospiti, la scaletta e le canzoni.

Cast, cantanti e ospiti

La serata dall’Arena di Verona è condotta da Carlo Conti con Fiorella Mannoia. L’evento è stato registrato il 21 settembre e proposto questa sera in prima visione su Rai 1. Sul palco si alterneranno esibizioni, duetti e collaborazioni inedite e ricche di emozioni: tutti uniti per dire basta ai femminicidi, dare un aiuto concreto ai centri antiviolenza che sostengono e supportano le donne nei loro percorsi di fuoriuscita dalla violenza e sensibilizzare il pubblico contro questo fenomeno sociale e culturale.

La manifestazione che coniuga musica e impegno sociale torna per la sua quarta edizione su un palco e in uno scenario unici per raccogliere fondi in favore dei centri antiviolenza, dopo il successo a Campovolo (RCF Arena di Reggio Emilia) nel 2022 con 100.000 presenze, il doppio sold out all’Arena di Verona nel 2024 e il grande evento tutto esaurito, per la prima volta al Sud Italia, in Piazza del Plebiscito a Napoli nel 2025.

Sul palco dell’edizione 2026 di Una Nessuna Centomila ci saranno: Luciano Ligabue, Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Luca Carboni, Tommaso Paradiso, Angelina Mango, Arisa, Gaia, Levante, Malika Ayane, Serena Brancale, Paola Turci, Ermal Meta e Michele Bravi. Sul palco anche gli attori Carolina Crescentini, Giorgio Pasotti e Gianmarco Saurino. La scaletta alterna esibizioni soliste, duetti e collaborazioni pensate appositamente per questa occasione, con l’obiettivo di trasformare la musica in un messaggio collettivo contro i femminicidi e in uno strumento di sensibilizzazione del pubblico.

Dietro il concerto c’è la prima fondazione italiana interamente dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, nata nel 2022 sull’onda del primo evento. A fondarla sono state Giulia Minoli, oggi presidente, insieme a Celeste Costantino e Lella Palladino, vicepresidenti, e a Fiorella Mannoia, presidente onoraria. La rete conta 90 organizzazioni partner distribuite in 16 regioni e si articola in un laboratorio artistico – che coinvolge nomi noti dello spettacolo in un percorso di formazione, non solo come testimonial – e in un laboratorio tematico di esperti. L’attività spazia dal sostegno economico ai centri all’educazione sessuo-affettiva nelle scuole, fino alla formazione di operatrici, docenti e forze dell’ordine. Dalla nascita la Fondazione ha sostenuto 80 organizzazioni, erogando complessivamente 2.373.091 euro.

Una Nessuna Centomila: come donare

La serata è un’occasione per sensibilizzare il pubblico su un fenomeno sociale e culturale che richiede l’attenzione e la partecipazione di tutti e, soprattutto, per sostenere concretamente i centri antiviolenza che accompagnano le donne nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Anche per questo, fino al 28 novembre sarà attivo il numero solidale 45580 per sostenere la Fondazione Una Nessuna Centomila e i centri antiviolenza. Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione ha scelto ancora una volta un grande appuntamento musicale per raccogliere fondi a favore dei centri antiviolenza.

Grazie al pubblico presente a Verona e al sostegno dei partner è stata raggiunta la cifra di 505.617 euro destinati alla Fondazione Una Nessuna Centomila per il sostegno ai centri antiviolenza – individuati sulla base di criteri trasparenti, di territorialità, in relazione alle esperienze e al bisogno – e le attività di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne. La Fondazione Una Nessuna Centomila, nata in seguito all’omonimo evento live del 2022 per volontà delle quattro fondatrici Fiorella Mannoia (Presidente Onorario), Giulia Minoli (Presidente), Celeste Costantino e Lella Palladino (Vicepresidenti), è la prima fondazione italiana dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. Sostiene i Centri Antiviolenza e l’empowerment femminile, promuove il cambiamento culturale attraverso linguaggi artistici come la musica, il teatro e il cinema e supporta progetti di educazione all’affettività nelle scuole.

Streaming e tv

Dove vedere Una Nessuna Centomila in tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 questa sera, 25 novembre 2026, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.