Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 26 novembre 2026

Questa sera, giovedì 26 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Ore 14 sera, il programma di approfondimento sulla cronaca nera con l’intervento di inviati sul posto e opinionisti condotto da Salvo Sottile. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata due vicende che hanno profondamente segnato la cronaca italiana: il delitto di Garlasco e il caso di Yara Gambirasio. Una puntata speciale tra inchieste, nuovi interrogativi, ipotesi di piste alternative e testimonianze esclusive, con uno sguardo particolare al tema della violenza contro le donne.

La puntata assume un significato diverso alla luce della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre. Un’occasione che Ore 14 Sera intende valorizzare andando oltre la ricorrenza, per riportare al centro le vittime, il diritto alla verità, il valore della giustizia e la responsabilità collettiva nel contrasto a ogni forma di violenza di genere.

Sul caso Yara Gambirasio, Ore 14 Sera tornerà ad approfondire gli elementi della vicenda e gli interrogativi che ancora alimentano il dibattito pubblico. Spazio anche al delitto di Garlasco, che continua a suscitare attenzione tra sviluppi investigativi, analisi degli elementi processuali e differenti letture. Per la prima volta a Ore 14, Francesca Bugamelli, la youtuber conosciuta dal pubblico come Bugalalla Crime e star del True Crime, racconterà la sua verità sul caso Garlasco, portando in trasmissione documenti esclusivi. Un intervento atteso, destinato ad alimentare il confronto e ad aggiungere nuovi spunti di riflessione su uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi anni.

In studio, un parterre di ospiti con competenze e sensibilità differenti tra i quali i giornalisti Rita Cavallaro, Francesco Borgonovo, Stefano Tura e Fabrizio Capecelatro, l’avvocata Alessia Pontenani, lo psichiatra Leonardo Mendolicchio, Francesca Bugamelli (Bugalalla Crime), Barbara De Rossi, l’ex magistrata Simonetta Matone, il difensore di Alberto Stasi Antonio De Rensis.

Streaming e tv

Dove vedere Ore 14 sera in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 26 novembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.