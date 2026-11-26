Tutto per la mia famiglia: anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 26 novembre

Questa sera, giovedì 26 novembre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Tutto per la mia famiglia, la soap turca che vede protagonisti i fratelli Eren. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Asiye, Aybike, Susen e Harika assistono da lontano al recupero di Emir dal lago. Il giovane è vivo e viene portato in ospedale, ma le ragazze temono che possa raccontare tutto alla polizia e accusarle ingiustamente di aver tentato di ucciderlo. Decidono quindi di mantenere il segreto, anche se temono che la polizia possa presentarsi nelle loro case da un momento all’altro. Il loro nervosismo, però, le comincia a rendere sospette agli occhi di chi le circonda. Gonul riceve una bella notizia dalla figlia e, presa dall’entusiasmo, abbraccia Orhan. Ogulcan li vede insieme e ne rimane profondamente amareggiato, temendo che il padre sia ormai deciso a divorziare. Il giorno seguente, a scuola, le ragazze si appartano per parlare dell’accaduto. Tolga le raggiunge e rivela di sapere tutto sull’incidente. Per spaventarle, racconta che Emir sta lottando tra la vita e la morte e che rischiano di finire in prigione. Poco dopo, però, Emir compare alle loro spalle, vivo e in buone condizioni.

Sengul trova il foulard di Gonul nella sua camera da letto e accusa Orhan di averla tradita. Orhan nega tutto, ma confida a Gonul di essere ormai deciso a divorziare da Sengul. A scuola Emir continua a ricattare Asiye, Aybike, Harika e Susen, costringendole a eseguire i suoi ordini. Aybike è costretta a rubare la verifica di matematica e a nasconderla nello zaino di Berk, facendolo accusare ingiustamente. Berk viene punito dal professore e, sentendosi tradito da Aybike, si allontana da lei. Emir incastra anche Doruk facendo devastare la sala radio, della quale il ragazzo possiede la chiave. Il preside ritiene Doruk responsabile e gli toglie l’incarico di rappresentante d’istituto, mentre Asiye non riesce a fare nulla per difenderlo. Nel frattempo, Ayla e Nebahat cercano un prestito per il loro nuovo affare, mentre Akif investe tutto in una rischiosa operazione. Gonul attira Orhan a casa sua con un pretesto e Hilmiye li vede uscire insieme, riferendo immediatamente tutto a Sengul.

Tutto per la mia famiglia: il cast

Abbiamo visto la trama di Tutto per la mia famiglia, ma qual è il cast della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Yiğit Koçak: Ömer Eren / Yılmaz

Su Burcu Yazgı Coşkun: Asiye Eren

Halit Özgür Sarı: Kadir Eren

Aylin Akpınar: Emel Eren

Celil Nalçakan: Akif Atakul

Simge Selçuk: Nebahat Atakul / Şen

Onur Seyit Yaran: Doruk Atakul

Fadik Sevin Atasoy: Şengül Eren / Aslan

Cüneyt Mete: Orhan Eren

Cihan Şimşek: Oğulcan Eren

Melis Minkari: Aybike Eren / Çetin

Ahu Yağtu: Suzan Ercan

Streaming e tv

Dove vedere Tutto per la mia famiglia in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 26 novembre 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.