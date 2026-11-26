Doc 4 – Nelle tue mani: le anticipazioni (trama e cast) dell’ottava puntata

Questa sera, giovedì 26 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda l’ottava puntata di Doc 4 – Nelle tue mani, la quarta stagione della fortunata serie tv con protagonista Luca Argentero che veste i panni del Dottor Luca Fanti. Dopo quanto accaduto nella terza stagione, il protagonista si troverà davanti a una realtà profondamente trasformata. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio dell’ottava puntata, dal titolo “Incubi”, Doc si mette alla ricerca di Matteo che, assentandosi dal reparto, rischia di veder sfumare la specializzazione. Nel frattempo, viene ricoverata Cecilia Tedeschi, alle prese con un tentativo di fecondazione assistita: un caso che mette in seria difficoltà Giulia, costretta anche a lottare insieme a Stefano e Damiano per salvare l’Ambrosiano. I sospetti che tutti si siano sempre fidati della persona sbagliata sembrano sempre più reali.

Nel secondo episodio, dal titolo “Dalla stessa parte”, siamo alla resa dei conti: il Policlinico è stato venduto, ma un ricovero inaspettato sembra offrire un’ultima speranza per salvare l’ospedale e scoprire la verità sullo scandalo che l’ha travolto. E mentre Matteo scopre finalmente l’identità del responsabile della morte di suo padre e inizia a meditare vendetta, anche Doc viene messo davanti a una decisione che potrebbe cambiare per sempre il futuro dell’Ambrosiano.

Doc 4 – Nelle tue mani: il cast

Abbiamo visto la trama dell’ottava puntata di Doc 4 – Nelle tue mani, ma qual è il cast completo della quarta stagione della serie tv? Il volto centrale resta quello di Luca Argentero, nuovamente nei panni di Andrea Fanti. Con lui: Matilde Gioli nel ruolo di Giulia Giordano e Sara Lazzaro come Agnese Tiberi. Nel cast poi Pierpaolo Spollon nei panni di Riccardo Bonvegna, Giovanni Scifoni nel ruolo di Enrico Sandri, Marco Rossetti come Damiano Cesconi, oltre a Elisa Di Eusanio, Laura Cravedi, Elisa Wong e Giacomo Giorgio. Infine il nuovo ingresso di Cristina Marino, che interpreterà una dottoressa a gettone destinata a entrare nelle dinamiche della Medicina Interna.

Streaming e tv

Dove vedere Doc 4 – Nelle tue mani in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera, giovedì 26 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.