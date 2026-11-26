Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 26 novembre

Questa sera, giovedì 26 novembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Vincenzo Comunale, Kiboba, Del Grosso e Gattano. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 26 novembre.

Anticipazioni

Tra gli ospiti in studio: la cantante Gaia e l’attore britannico Robert Aramayo; Monica Busetto, la donna che ha passato tredici anni in carcere per un delitto mai commesso, e Leonardo Bove, uno dei ragazzi sopravvissuti alla tragedia di Crans-Montana. Nel corso della puntata:

Accompagnare Monica Busetto nell’istante in cui varca finalmente la soglia del carcere da donna libera, seguendola lungo il rientro alla vita quotidiana e alla sua città, Venezia. È questo il cuore del servizio di Max Andreetta e Nicola Remisceg che ripercorre la vicenda giudiziaria della donna che ha passato tredici anni in galera per un delitto mai commesso, segnata dal lavoro de Le Iene — decisive nell’individuare elementi utili alla sua scarcerazione — fino al processo di revisione e alle successive udienze. Nelle immagini, il tragitto dall’uscita con le valigie dal carcere di Verona fino all’arrivo a Venezia, verso quella che era la casa del padre. Durante il viaggio e il ritorno in laguna prende forma un racconto a caldo, scandito dall’incontro a sorpresa con le amiche, dai primi passi in città e dal saluto del sindaco, dove Monica spiega cosa significa tornare liberi e provare a rimettere insieme una vita normale.

A mesi di distanza dall’omicidio di Pamela Genini, la ventinovenne uccisa nell’ottobre 2025 dall’ex compagno Gianluca Soncin, la scoperta della profanazione della sua tomba ha aperto un nuovo filone d’indagine. Al centro degli accertamenti della Procura di Bergamo c’è Francesco Dolci, un altro ex fidanzato della vittima, indagato per la profanazione della tomba della modella. L’uomo respinge ogni accusa e si dichiara innocente. Ma chi è davvero Francesco Dolci? Gaston Zama ha trascorso un intero fine settimana al suo fianco, con le telecamere sempre accese, per conoscerlo da vicino e raccogliere la sua versione dei fatti. Nel corso dell’incontro, Dolci prospetta anche piste alternative, tra cui quella di un possibile movente economico.

Giulio Golia si occupa del caso di Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia che si è tolto la vita il 21 novembre scorso, all’età di 78 anni, nella sua casa di campagna in Maremma. La morte è avvenuta pochi giorni dopo le perquisizioni disposte dalla Procura di Caltanissetta nell’ambito dell’inchiesta sui presunti depistaggi legati alla strage di via D’Amelio, nella quale De Gennaro risultava indagato. L’inviato ricostruisce le origini del rapporto tra l’ex capo della Polizia e Salvatore “Totuccio” Contorno, ex mafioso e collaboratore di giustizia, al centro degli accertamenti degli investigatori.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, giovedì 26 novembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.