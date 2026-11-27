Ascolti tv giovedì 26 novembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 26 novembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Doc – Nelle tue mani 4. Su Rai 2 Ore 14 sera. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Tutto per la mia famiglia. Su Italia 1 Le Iene. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 26 novembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.