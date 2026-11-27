Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 27 novembre 2026

Questa sera, venerdì 27 novembre 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata il caso Garlasco: ospite in studio Roberto Pennini, l’ex maresciallo dei Carabinieri che fu tra i primi a intervenire e a scattare fotografie nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007. Intanto, prosegue l’inchiesta parallela sulla presunta corruzione, con possibili risvolti sulla posizione di Andrea Sempio. In studio interverranno gli avvocati Angela Taccia, Liborio Cataliotti e Massimo Lovati. A pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la testimonianza di Franco Tramontano, padre di Giulia, uccisa nel maggio 2023 a Senago mentre era incinta al settimo mese del figlio Thiago. Spazio poi all’omicidio di Yara Gambirasio: continuano le iniziative della difesa di Massimo Bossetti per ottenere la revisione del processo. A parlarne saranno l’avvocato Claudio Salvagni e il consulente della difesa Marzio Capra. Infine, gli ultimi aggiornamenti sui casi delle donne avvelenate da ricina e Pamela Genini. Tra gli ospiti: Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Paolo Colonnello, Carmen Pugliese, Marco Oliva, Grazia Longo, Gabriella Marano, Paolo Reale e Massimo Picozzi.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 27 novembre 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.