DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 6 ottobre 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 6 ottobre 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 6 ottobre 2026, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Al centro della puntata il rebus per il governo Meloni: scrivere l’ultima legge di stabilità prima del voto con pochissime risorse mentre la scure dell’inflazione si abbatte su stipendi e salari. Sotto la lente anche le variabili internazionali, dalla guerra in Ucraina alla crisi in Medio Oriente, agli impegni con l’Unione Europea per aumentare le spese militari e le possibili ripercussioni sul quadro politico italiano. E ancora, la nuova legge elettorale al rush finale alla Camera, le strategie della maggioranza e quelle delle opposizioni, con il Campo Largo ancora in cerca di un leader che unisca anziché dividere le diverse forze del centrosinistra. Appuntamento dunque stasera, 6 ottobre 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

Alessandro Di Battista

Elsa Fornero

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.