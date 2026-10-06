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DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 6 ottobre 2026 su La7

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 6 ottobre 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 6 ottobre 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 6 ottobre 2026, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Al centro della puntata il rebus per il governo Meloni: scrivere l’ultima legge di stabilità prima del voto con pochissime risorse mentre la scure dell’inflazione si abbatte su stipendi e salari. Sotto la lente anche le variabili internazionali, dalla guerra in Ucraina alla crisi in Medio Oriente, agli impegni con l’Unione Europea per aumentare le spese militari e le possibili ripercussioni sul quadro politico italiano. E ancora, la nuova legge elettorale al rush finale alla Camera, le strategie della maggioranza e quelle delle opposizioni, con il Campo Largo ancora in cerca di un leader che unisca anziché dividere le diverse forze del centrosinistra. Appuntamento dunque stasera, 6 ottobre 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

  • Alessandro Di Battista
  • Elsa Fornero

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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