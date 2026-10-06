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Zelig 30 – Parte seconda: anticipazioni e cast della prima puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Zelig 30 – Parte seconda: anticipazioni e cast della prima puntata

Questa sera, martedì 6 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Zelig 30 – Parte seconda, programma con la conduzione di Michelle Hunziker e Ale e Franz, duo milanese che quindi ritorna in uno dei programmi che ne hanno accompagnato maggiormente la carriera televisiva. Quattro nuove puntate dedicate ai trent’anni dello storico programma comico. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e cast

La novità di questo nuovo ciclo di puntate è il Best Minute, una gara tra i momenti più divertenti della storia del programma. La nuova edizione prosegue il progetto celebrativo dedicato ai trent’anni di Zelig, partito con gli appuntamenti trasmessi nella prima parte dell’anno. Sul palco torneranno alcuni dei nomi più conosciuti della storia recente del programma insieme ad artisti delle nuove generazioni. Mediaset ha confermato tra gli altri Raul Cremona, Nuzzo e Di Biase, Antonio Ornano, Annamaria Barbera, Enrico Bertolino, Luca Ravenna, Maurizio Lastrico, Paolo Cevoli, Leonardo Manera, Vincenzo Comunale, Dario Vergassola, Senso d’Oppio, Dado e Francesco Migliazza. Il cast potrà cambiare in parte da una puntata all’altra, con ospiti diversi nelle singole serate.

La formula resta quella che ha reso riconoscibile Zelig. Sketch brevi, monologhi, personaggi ricorrenti e ritorni di comici già legati allo show si alterneranno sul palco.

Streaming e tv

Dove vedere Zelig 30 – Parte seconda in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 6 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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