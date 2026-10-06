Boss in incognito: anticipazioni, quante puntate e streaming

Questa sera, martedì 6 ottobre 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la terza puntata di Boss in incognito, il programma tv che quest’anno vede alla conduzione Elettra Lamborghini. Sarà lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni terza puntata

Nel corso delle puntate, ciascuna dedicata a realtà aziendali italiane d’eccellenza, i boss non saranno gli unici ad andare in incognito e a camuffarsi, assumendo una nuova identità. Ad aiutarli nella loro missione, in alcune occasioni, ci sarà o la stessa Elettra Lamborghini, anche lei sotto copertura per non farsi riconoscere, o, altra novità di questa edizione, dei talent pronti a scendere in campo e a lavorare al fianco dei dipendenti, con nuove identità e travestimenti ad hoc.

Protagonista della terza puntata è Enrico Pascarella, Amministratore Delegato di Cooltra Italia, azienda che dal 2014 si occupa di fornire soluzioni di mobilità sostenibile su due ruote attraverso lo scooter sharing, ovvero il noleggio a breve o a lungo termine degli scooter. Cooltra Italia dispone di una flotta di oltre 4.000 scooter elettrici distribuiti tra Roma, Milano e Torino, conta 125 dipendenti e ha un fatturato di 20 milioni di euro. Nella sua avventura in incognito, Enrico Pascarella affiancherà i suoi dipendenti: con Daniel si occuperà dell’attività di pulizia ordinaria dei mezzi destinati al noleggio; Davide lo istruirà sul fondamentale compito del cambio batterie; con Erika si cimenterà nell’attività di accoglienza e noleggio e Simone, in officina, lo guiderà nelle riparazioni dei veicoli.

Ad affiancare Enrico, in questa esperienza in incognito, ci sarà anche la conduttrice Elettra Lamborghini, che con Maurizio, si destreggerà nel traffico della città per occuparsi della manutenzione dei mezzi della flotta. L’esperienza di “Boss in incognito” torna così a raccontare l’incontro tra due mondi solitamente separati e distinti e, apparentemente, lontani: quello dei boss e quello dei dipendenti, permettendo, sia agli uni che agli altri, di incontrarsi, comprendersi e conoscersi meglio, attraverso momenti di sorpresa, divertimento ed emozione.

Ai dipendenti, impegnati a lavorare o con il loro boss o con Elettra Lamborghini (entrambi in incognito), viene detto che in azienda si sta girando un documentario che aiuta alcune persone che hanno perso il lavoro a trovarne uno nuovo. Soltanto al termine della settimana di riprese, i lavoratori scoprono la vera identità di chi li ha affiancati durante le loro attività lavorative.

Streaming e tv

Dove vedere Boss in incognito in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.