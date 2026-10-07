Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:45
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv martedì 6 ottobre: Tutto l’amore che resta, Zelig 30, DiMartedì

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Ascolti tv martedì 6 ottobre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 6 ottobre2026? Su Rai 1 è andato in onda Tutto l’amore che resta. Su Rai 2 Boss in incognito. Su Rai 3 Filorosso. Su Rete 4 Verità nascoste. Su Canale 5 Zelig 30 – parte seconda. Su Italia 1 Non stop. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 6 ottobre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv martedì 6 ottobre 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Opinioni / Tip Toe: la serie che ti costringe a fare i conti con i tuoi pregiudizi
TV / Zelig 30 – Parte seconda: quante puntate, durata e quando finisce
TV / A che ora inizia Zelig 30 – Parte seconda: l’orario della messa in onda su Canale 5
Ti potrebbe interessare
Opinioni / Tip Toe: la serie che ti costringe a fare i conti con i tuoi pregiudizi
TV / Zelig 30 – Parte seconda: quante puntate, durata e quando finisce
TV / A che ora inizia Zelig 30 – Parte seconda: l’orario della messa in onda su Canale 5
TV / Zelig 30 – Parte seconda: anticipazioni e cast della prima puntata
TV / Zelig 30 – Parte seconda streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Boss in incognito: tutto quello che c’è da sapere sulla terza puntata
TV / Zelig 30 – Parte seconda: tutto quello che c’è da sapere
TV / Tutto l’amore che resta streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 6 ottobre 2026 su La7
TV / Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3
Ricerca