Ascolti tv martedì 6 ottobre: Tutto l’amore che resta, Zelig 30, DiMartedì

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.898.000 spettatori (20.4%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.507.000 spettatori (22%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.625.000 – 18.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.528.000 spettatori pari al 22.2%. Su Rai2 TG2 Post registra 538.000 spettatori (2.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.048.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.089.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.486.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.045.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 894.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.826.000 spettatori (8.9%). Su Tv8 Foodish arriva a 606.000 spettatori e il 3%.