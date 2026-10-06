A che ora inizia Zelig 30 – Parte seconda: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia Zelig 30 – Parte seconda, programma con la conduzione di Michelle Hunziker e Ale e Franz? Ogni puntata andrà in onda – stando alla guida tv di Mediaset – dalle ore 21,30 alle ore 00,10. La durata complessiva di ogni serata sarà quindi – pause pubblicitarie incluse – di circa 2 ore e 40 minuti. Ma quante puntate sono previste per Zelig 30 – Parte seconda? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima martedì 6 ottobre 2026; la quarta e ultima – salvo cambi di programmazione – martedì 27 ottobre 2026. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: martedì 6 ottobre 2026, ore 21,30

Seconda puntata: martedì 13 ottobre 2026, ore 21,30

Terza puntata: martedì 20 ottobre 2026, ore 21,30

Quarta puntata: martedì 27 ottobre 2026, ore 21,30

Streaming e diretta tv

Dove vedere Zelig 30 – Parte seconda in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.