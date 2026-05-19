Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 19 maggio 2026, Rai 3

Questa sera, martedì 19 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

“Esiste un capitalismo etico possibile?” È questa la domanda al centro della nuova puntata. Un’inchiesta esclusiva che attraversa i meccanismi di grandi fortune e imperi economici costruiti spesso sull’assenza di regole, trasparenza e principi etici, a discapito dei consumatori e perfino dei più giovani. Dall’India, dove i capelli donati per devozione vengono trasformati in un business miliardario per il mercato delle extension, fino ai prodotti destinati ai bambini che non riportano in etichetta avvertenze essenziali, il programma mostrerà le conseguenze dell’uso di sostanze chimiche su pelle e organismo dei più piccoli. Spazio anche ai social network, con testimonianze esclusive di insider che raccontano come le piattaforme non contrastino in modo efficace truffatori, contenuti pericolosi, autolesionismo e pedofilia, pur potendo intervenire investendo una minima parte dei propri profitti. Gli inviati del programma, unici giornalisit italiani sul posto, erano presenti negli Stati Uniti anche in occasione del recente verdetto emesso sul tema, raccogliendo le testimonianze dei genitori coinvolti. La puntata racconterà inoltre l’esperienza dello Stato di New York, dove è stato introdotto un sistema per limitare l’uso degli smartphone a scuola, a tutela della didattica e del benessere psicologico di studenti e insegnanti. E, in Italia, che fine ha fatto la richiesta avanzata dal ministro dell’Istruzione?

Streaming e tv

Dove vedere Indovina chi viene a cena in diretta tv e live streaming? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,30 stasera – martedì 19 maggio 2026 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma lo speciale di Sabrina Giannini è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.