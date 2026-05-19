DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 19 maggio 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 19 maggio 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 19 maggio 2026, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Tema del giorno: il governo Meloni è pronto a rilanciarsi o è sempre più avvitato su sé stesso? La maggioranza litiga su tutto, dai fatti di Modena alle ricette economiche fino alla legge elettorale, con la distanza tra Meloni, Salvini e Tajani che si allarga sempre di più, ma alle prossime elezioni manca ancora più di un anno. Spazio anche alle strategie delle opposizioni, sempre in cerca di una formula unitaria e di un leader intorno al quale riconoscersi. Attenzione naturalmente anche alle novità provenienti dagli esteri, con il pericolo di una ripresa del conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, con drammatiche conseguenze per la chiusura dello Stretto di Hormuz e ulteriori pesanti ripercussioni sull’economia italiana. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 19 maggio 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

Walter Veltroni

Milena Gabanelli

Alessandro Di Battista

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.