Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:43
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la 18esima puntata

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la 18esima puntata

Questa sera, martedì 19 maggio 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la 18esima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Alla conduzione torna Ilary Blasi. Novità anche tra gli opinionisti, con il volto del Tg5 Cesara Buonamici e la temutissima Selvaggia Lucarelli. Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Sarà possibile seguire la diretta dalla Casa tramite Mediaset Extra. Il programma condotto da Ilary Blasi va in onda su Canale 5 in prima serata ogni martedì e venerdì alle ore 21.35 circa. La durata è di circa quattro ore. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).

Grande Fratello Vip 2026 streaming live

Potete seguire il Grande Fratello Vip in diretta streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Inoltre grazie ai profili social del programma (Facebook, X, Instagram, TikTok) è possibile seguire le vicende della Casa h 24 e rimanere sempre aggiornati.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 19 maggio 2026 su La7
TV / Ascolti tv lunedì 18 maggio: Ulisse, I Cesaroni – Il ritorno, Newsroom
TV / I Cesaroni – Il ritorno streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata
Ti potrebbe interessare
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 19 maggio 2026 su La7
TV / Ascolti tv lunedì 18 maggio: Ulisse, I Cesaroni – Il ritorno, Newsroom
TV / I Cesaroni – Il ritorno streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata
TV / I Cesaroni – Il ritorno: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata
TV / Attacco al potere 3: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / The Unknown: le anticipazioni della seconda puntata
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 18 maggio 2026
TV / NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming della puntata di oggi, 18 maggio
TV / The Unknown streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Ulisse, il piacere della scoperta: le anticipazioni del programma di Alberto Angela su Rai 1
Ricerca