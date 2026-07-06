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Tre di troppo: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Canale 5

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di Antonio Scali
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Tre di troppo: trama, cast e streaming del film in onda su Canale 5

Questa sera, 6 luglio 2026 alle ore 21.30 va in onda su Canale 5 il film Tre di troppo, pellicola diretta e interpretata da Fabio De Luigi. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Il film racconta la storia di Marco (Fabio De Luigi) e Giulia (Virginia Raffaele), una coppia che trascorre la sua vita in modo perfetto. Sono passionali, in forma, alla moda e soprattutto… senza figli. Per loro la vita di coppia può essere vissuta in due modi: all’Inferno con bambini pestiferi che rendono la vita dei genitori un incubo, portandoli all’esasperazione più totale, o in Paradiso, dove le coppie senza figli possono godersi le giornate in tranquillità, in ordine e senza urla o piagnistei. Loro hanno scelto di essere in Paradiso e ne sono fermamente convinti. Inoltre, cercano di distanziarsi dalle coppie di amici che non hanno intrapreso la loro stessa strada e che si ritrovano esauriti dalla loro stessa prole e con una vita matrimoniale sull’orlo del baratro.

Ma il destino ha in serbo per la coppia altri piani: senza alcun motivo, una mattina i due si svegliano con la casa invasa da tre bambini di 10, 9 e 6 anni. Essere la mamma e il papà di tre figli sconvolgerà enormemente le loro esistenze e ogni loro certezza, portata avanti fino ad allora, si sgretolerà in mille pezzi. Marco e Giulia devono trovare un modo per liberarsi dei tre bambini e tornare alla loro tranquilla e spensierata vita, ma come?

Tre di troppo: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Tre di troppo? Protagonisti sono Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Barbara Chichiarelli, Renato Marchetti, Fabio Balsamo, Marina Rocco, Beatrice Arnera, Valerio Marzi, Greta Santi, Francesco Quezada. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

  • Fabio De Luigi: Marco
  • Virginia Raffaele: Giulia
  • Barbara Chichiarelli: Anna
  • Renato Marchetti: Carlo
  • Fabio Balsamo: Giovanni
  • Marina Rocco: Biancaneve
  • Beatrice Arnera: Caterina
  • Valerio Marzi: Simeone
  • Greta Santi: Sofia
  • Francesco Quezada: Max
  • Beatrice Stella: Asia

Streaming e tv

Dove vedere Tre di troppo in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 6 luglio 2026 – su Canale 5 alle ore 21.30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming e on demand tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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