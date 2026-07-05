La rivolta delle ex: tutto quello che c’è da sapere sul film
La rivolta delle ex: trama, cast e streaming del film su Italia 1
Questa sera, 5 luglio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda La rivolta delle ex (titolo originale: Ghosts of Girlfriends Past), film del 2009 diretto da Mark Waters ed interpretato da Matthew McConaughey e Jennifer Garner. Il film è una libera rilettura, in chiave moderna, del Canto di Natale di Charles Dickens. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Connor Mead è un fotografo di successo e un accanito donnaiolo. Si reca nella tenuta del defunto zio Wayne per il matrimonio del fratello Paul la sera prima della cerimonia e lì incontra Jenny Perotti, una sua vecchia fiamma. Dopo cena gli appare lo spirito dello zio che gli annuncia l’imminente visita di tre fantasmi: la ragazza passata, presente e futura, le quali gli insegneranno a capire come l’amore “da una notte e via” non renda felici.
La rivolta delle ex: il cast
Abbiamo visto la trama de La rivolta delle ex, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Matthew McConaughey: Connor Mead
- Jennifer Garner: Jenny Perotti
- Michael Douglas: Zio Wayne
- Breckin Meyer: Paul Mead
- Lacey Chabert: Sandra
- Daniel Sunjata: Brad
- Emma Stone: Allison Vandermeersh
- Christina Milian: Kalia
- Noureen DeWulf: Melanie
- Rachel Boston: Deena
- Anne Archer: Vonda Volkom
- Robert Forster: Sergente Volkom
- Amanda Walsh: Denice
- Christa B. Allen: Jenny Perotti adolescente
Streaming e tv
Dove vedere La rivolta delle ex in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 5 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.