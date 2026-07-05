Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:34
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

La rivolta delle ex: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

La rivolta delle ex: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, 5 luglio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda La rivolta delle ex (titolo originale: Ghosts of Girlfriends Past), film del 2009 diretto da Mark Waters ed interpretato da Matthew McConaughey e Jennifer Garner. Il film è una libera rilettura, in chiave moderna, del Canto di Natale di Charles Dickens. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Connor Mead è un fotografo di successo e un accanito donnaiolo. Si reca nella tenuta del defunto zio Wayne per il matrimonio del fratello Paul la sera prima della cerimonia e lì incontra Jenny Perotti, una sua vecchia fiamma. Dopo cena gli appare lo spirito dello zio che gli annuncia l’imminente visita di tre fantasmi: la ragazza passata, presente e futura, le quali gli insegneranno a capire come l’amore “da una notte e via” non renda felici.

La rivolta delle ex: il cast

Abbiamo visto la trama de La rivolta delle ex, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Matthew McConaughey: Connor Mead
  • Jennifer Garner: Jenny Perotti
  • Michael Douglas: Zio Wayne
  • Breckin Meyer: Paul Mead
  • Lacey Chabert: Sandra
  • Daniel Sunjata: Brad
  • Emma Stone: Allison Vandermeersh
  • Christina Milian: Kalia
  • Noureen DeWulf: Melanie
  • Rachel Boston: Deena
  • Anne Archer: Vonda Volkom
  • Robert Forster: Sergente Volkom
  • Amanda Walsh: Denice
  • Christa B. Allen: Jenny Perotti adolescente

Streaming e tv

Dove vedere La rivolta delle ex in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 5 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dall’12esima puntata
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 5 luglio 2026, su Rai 3
TV / Ascolti tv sabato 4 luglio: Mondiali 2026, Ciao Darwin, La promessa
Ti potrebbe interessare
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dall’12esima puntata
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 5 luglio 2026, su Rai 3
TV / Ascolti tv sabato 4 luglio: Mondiali 2026, Ciao Darwin, La promessa
TV / Messa in tv 5 luglio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / Ciao Darwin: le anticipazioni della puntata di oggi in replica su Canale 5
TV / Piedone d’Egitto: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Il ragazzo e la tigre: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Veleno in alta quota: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2
TV / Ascolti tv venerdì 3 luglio: Mondiali 2026, L’erede, Quarto grado
Ricerca