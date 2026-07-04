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Il ragazzo e la tigre: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Antonio Scali
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Il ragazzo e la tigre: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 4 luglio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il ragazzo e la tigre, film del 2022 diretto da Brando Quilici. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Balmani è un 12enne che ha perso la madre nel terremoto che ha devastato il Nepal, ed è stato mandato in un orfanotrofio lontano da casa, l’Ananadita Children’s Home. Ma il ragazzino vorrebbe tornare nella sua Katmandu, e a nulla valgono le attenzioni che Hanna, capostruttura dell’orfanotrofio, gli riserva, immedesimandosi nel suo smarrimento: anche lei infatti è un’orfana, e ha la missione di aiutare chi ha subìto la sua stessa sorte. Nella zona alcuni bracconieri uccidono una tigre del Bengala e le sottraggono il piccolo, ma Balmani, in fuga dall’orfanotrofio, vede il cucciolo e lo libera, portandolo con sé. Sarà l’inizio di un lungo viaggio per consegnare la giovane tigre, che il ragazzo ha chiamato Mukti, ad un monastero arrampicato sull’Himalaya, il Tiger’s Nest, che fin dal nome si qualifica come luogo sicuro per quell’animale selvaggio sacro ai monaci. E Hannah troverà il modo di accompagnare i due nella difficile impresa.

Il ragazzo e la tigre: il cast

Abbiamo visto la trama de Il ragazzo e la tigre, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Sunny Pawar: Balmani
  • Claudia Gerini: Hannah
  • Yoon C. Joyce: Samchai
  • Amandeep Singh: Jenan
  • Yang Shi: Head Lama
  • Samir Gurung: padre di Madhav

Streaming e tv

Dove vedere Il ragazzo e la tigre in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 4 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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