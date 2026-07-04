Piedone d’Egitto: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, sabato 4 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Piedone d’Egitto, film del 1980 diretto da Steno. È il quarto e ultimo film della quadrilogia di Piedone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il professor Cerullo, uno stravagante scienziato, ha denominato “tropelio” una specie di coleottero che lui stesso ha scoperto nel petrolio (il nome dell’insetto, infatti, è l’anagramma della parola petrolio). Naturalmente il mondo intero ha sete dell’oro nero e il professor Cerullo viene rapito dagli uomini di un ricco egiziano, Zakar, che vuole tenersi per sé i benefici di questa scoperta. Da Napoli, dove è avvenuta la scomparsa, partono per l’Egitto il commissario Rizzo, detto “Piedone” e il suo collaboratore, il brigadiere Caputo; i due, tuttavia, vengono seguiti anche dal piccolo Bodo, il bambino di colore adottato da Piedone.

Appena giunti a Il Cairo, i poliziotti napoletani devono prendere atto della diffidenza di Hassan, capo di una tribù che vive nel deserto, e dell’aggressiva gelosia di altri europei, come Jack Connors, detto “Lo svedese”. Dalla loro parte, invece, si schiera l’industriale Edward Burns la cui nipote, Connie, viene anch’essa rapita. Il commissario Rizzo riesce tuttavia a stringere un’amicizia con Hassan, il quale ha come unico obiettivo quello di vendicare la morte di suo fratello Omar, avvenuta per mano dello svedese. Al momento della battaglia decisiva, il commissario Rizzo si finge prigioniero di Hassan e viene condotto da Zakar, ritrovando il piccolo Bodo con Caputo, il professor Cerullo, Connie e suo zio. Così Rizzo può sgominare i malfattori aiutato anche dal tenente Kebir, fidanzato di Connie e comandante di un reparto di guardie egiziane alle quali vengono affidati i briganti. Tornati a Napoli, Bodo e il professor Cerullo iniziano a scavare credendo di avere trovato il petrolio, ma il commissario Rizzo avverte il brigadiere Caputo di avvertire i vigili del fuoco, perché i due anziché trovare un pozzo petrolifero, avevano rotto una conduttura della fogna, e così si scopre che il professore era un visionario.

Piedone d’Egitto: il cast

Abbiamo visto la trama di Piedone d’Egitto, ma qual è il cast completo del film in onda su Rai 3? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bud Spencer: commissario Rizzo

Enzo Cannavale: brigadiere Caputo

Baldwin Dakile: Bodo

Angelo Infanti: Hassan

Cinzia Monreale: Connie Burns

Leopoldo Trieste: professor Coriolano Cerullo

Karl-Otto Alberty: Jack Connors

Adel Adham: Elver Zakar

Mahmoud Kabil: tenente Kebir

Robert Loggia: Edward Burns

Ester Carloni: venditrice di sigarette

Paolo Figlia: don Carmine

Riccardo Pizzuti: Salvatore Coppola/uomo di Hassan

Giancarlo Bastianoni: complice di Coppola/uomo di Hassan

Giovanni Cianfriglia: scagnozzo di don Carmine

Osiride Pevarello: guardia del tempio

Gigi Bonos: guardia del tempio

Venantino Venantini: artificiere Ruotolo

Arnaldo Fabrizio: piccolo Magere

Streaming e tv

Dove vedere Piedone d’Egitto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 4 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.