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L’erede: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

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di Anton Filippo Ferrari
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L’erede: anticipazioni (trama e cast) e streaming della puntata, 3 luglio

Questa sera, venerdì 3 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata L’erede, la serie tv turca drammatica/sentimentale diretta da Deniz Celebi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Hilmi e Nergis vengono rapiti e portati in un capannone. Hilmi sente la registrazione in cui minacciava di uccidere tutta la famiglia di un uomo; gli vengono anche mostrate delle foto che immortalano una delle sue scappatelle. Sultan blocca Yildiz mentre esce di casa e le chiede se Serhat sia passato in camera sua, ma la nuora nega. Yildiz vuole andare a trovare Hatçik, perciò Sultan incarica Qadi di accompagnarla in ospedale. Melek viene raggiunta dal candidato parlamentare Dalyan.

Sevde va a trovare Meryem e le racconta lo stupro subito dal marito di quest’ultima. Meryem scaccia la donna in malo modo ma poi fruga nelle tasche del marito e trova una noce simbolo dell’affronto subito da Sevde. Anche Yildiz fa visita alla madre che non può non constatare ancora una volta la tristezza negli occhi della figlia. Mentre la ragazza sta lasciando la casa paterna si scontra all’ingresso con Sultan andata da Meryem per parlare della faida che è ancora in atto e di come il rito religioso non sia servito a calmare gli animi. Meryem le risponde che deve cacciare al più presto di casa Melek ma Sultan non accetta consigli su come gestire la sua vita familiare. Melek va a trovare Sevde turbata dalla vita in villa, Sevde le suggerisce di non arretrare di fronte a Yildiz e di comportarsi da padrona nella villla e pur tentata di dire alla ragazza la sua vera identità alla fine rinuncia.

Halim incontra Dalyan e gli riferisce che il terreno con risorse aurifere sarà suo perché è un affare troppo importante e non se lo lascerà sfuggire. Convinto che Dalyan fosse il mandante del tentato omicidio a Melek, Halim informa il futuro Deputato che la ragazza è quasi morta, ma che l’ha portata in ospedale e lì ha avuto l’occasione di conoscere Serhat. Tuttavia, Dalyan giura di non sapere nulla dell’accaduto. Akif chiede a Yildiz che cosa sia successo a Melek e la ragazza risponde che si tratta solo di un espediente per attirare l’attenzione di Serhat. Ad ogni modo, Yildiz si avvicina ad Akif, gli rivela di conoscere il segreto di Hatçik, ma che non dirà niente a Serhat a patto che lui faccia andare via Melek dalla villa. L’indomani si celebra il matrimonio del figlio del capo villaggio e Serhat è invitato in qualità di testimone. Sultan decreta che deve essere presente tutta la famiglia. All’insaputa di Serhat, Akif coglie l’occasione per far partecipare Yildiz.

L’erede: il cast

Abbiamo visto la trama de L’erede, ma qual è il cast completo della serie tv? Tra gli attori principali: Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci e Mazlum Cimen.

Streaming e tv

Dove vedere L’erede in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – venerdì 3 luglio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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