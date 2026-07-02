Tim Battiti Live 2026: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Tim Battiti Live 2026, lo show musicale in onda su Canale 5? Il numero esatto delle puntate non è stato reso noto, ma – come avvenuto lo scorso anno – dovrebbero andare in onda 5 puntate. La prima giovedì 2 luglio 2026; la quinta e ultima giovedì 30 luglio 2026. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 2 luglio 2026

Seconda puntata: giovedì 9 luglio 2026

Terza puntata: giovedì 16 luglio 2026

Quarta puntata: giovedì 23 luglio 2026

Quinta puntata: giovedì 30 luglio 2026

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Tim Battiti Live 2026 su Canale 5? La messa in onda è prevista dalle ore 21,30 alle ore 00,40. La durata complessiva delle singole puntate sarà quindi di circa 3 ore.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Tim Battiti Live 2026, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.