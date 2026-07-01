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Il padre della sposa: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Il padre della sposa: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 1 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il padre della sposa, film del 1991, diretto dal regista Charles Shyer, remake dell’omonimo film del 1950 diretto da Vincente Minnelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

George Banks è un cittadino americano di classe medio-alta, titolare di un’azienda produttrice di scarpe. La sua vita tranquilla e ordinaria viene sconvolta quando, tornata a casa dopo un dottorato di ricerca post-laurea a Roma, sua figlia ventiduenne Annie sciocca tutti annunciando il suo matrimonio con Bryan McKenzie, esponente di una ricca famiglia. George non riesce a immaginare la sua vita senza la figlia prediletta e comincia così ad assumere atteggiamenti strani ed esagerati, sotto gli occhi esterrefatti di Annie e del futuro genero, della moglie Nina, del figlio minore Matty, e dei futuri consuoceri John e Joanna. La situazione peggiora ancora quando la moglie e la figlia decidono di organizzare il ricevimento in casa, affidando i preparativi delle nozze all’eccentrico coordinatore di matrimoni Franck Eggelhoffer: questi metterà a dura prova i nervi di George con il costo in continua crescita del matrimonio, tanto da farlo arrivare a finire in prigione a causa di una scenata in un supermercato per il costo di una confezione di hot-dog. Rendendosi però conto di aver toccato il fondo, George capisce finalmente che sua figlia è cresciuta e che sia giunto il momento di lasciarla andare.

Il padre della sposa: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il padre della sposa, ma qual è il cast completo del film su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Steve Martin: George Stanley Banks
  • Diane Keaton: Nina Banks
  • Kimberly Williams-Paisley: Annie Banks
  • Kieran Culkin: Matty Banks
  • George Newbern: Bryan MacKenzie
  • Martin Short: Franck Eggelhoffer
  • BD Wong: Howard Weinstein
  • Peter Michael Goetz: John MacKenzie
  • Kate McGregor-Stewart: Joanna MacKenzie
  • Eugene Levy: Cantante in prova
  • Richard Portnow: Al
  • David Pasquesi: Hanck
  • Chauncey Leopardi: Cameron
  • Marissa Lefton: Annie a 3 anni
  • Sarah Rose Karr: Annie a 7 anni
  • Amy Young: Annie a 12 anni
  • Britt Leach: assistente direzione supermercato
  • Ira Heiden: scaffalista

Streaming e tv

Dove vedere Il padre della sposa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 1 luglio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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