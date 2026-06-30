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Lo squalo: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Lo squalo: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, martedì 30 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Lo squalo (Jaws), film del 1975 diretto da Steven Spielberg, basato sul romanzo omonimo del 1974 di Peter Benchley. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella cittadina balneare dell’Isola di Amity (nel New England), una giovane donna lascia una festa notturna sulla spiaggia per fare una nuotata, ma mentre è in mare viene attaccata ferocemente e trascinata sott’acqua da qualcosa. I suoi resti mutilati vengono ritrovati sulla spiaggia la mattina successiva. Dopo che il medico legale ha concluso che potrebbe trattarsi di un attacco di squalo, il capo della polizia neoassunto Martin Brody vorrebbe chiudere le spiagge, ma il sindaco Larry Vaughn lo convince a riconsiderare la situazione, temendo che l’economia estiva della cittadina ne risentirà. Il medico legale, apparentemente sotto pressione, ora concorda con la teoria del sindaco secondo cui si è trattato di un incidente con l’elica di una barca. Brody accetta con riluttanza la loro conclusione.

Nello stesso giorno, un ragazzino e un cane vengono uccisi davanti a una spiaggia affollata, causando il panico tra la gente. La madre del bambino, disperata, mette una taglia di $ 3mila sullo squalo, provocando una frenetica caccia tra i pescatori dilettanti. Quint, il cacciatore di squali professionista del luogo, offre i suoi servizi per $ 10mila. Nel frattempo il biologo marino e ittiologo Matt Hooper, ingaggiato da Brody come consulente, esamina i resti mutilati della ragazza e conclude che è stata senza dubbio opera di uno squalo insolitamente grosso.

Lo squalo: il cast

Abbiamo visto la trama de Lo squalo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Roy Scheider: Martin Brody
  • Robert Shaw: Quint
  • Richard Dreyfuss: Matt Hooper
  • Lorraine Gary: Ellen Brody
  • Murray Hamilton: Larry Vaughn
  • Carl Gottlieb: Ben Meadows
  • Jeffrey Kramer: Leonard Hendricks
  • Susan Backlinie: Christine Watkins
  • Jonathan Filley: Tom Cassidy
  • Ted Grossman: vittima del canale
  • Chris Rebello: Michael Brody
  • Jay Mello: Sean Brody
  • Lee Fierro: signora Kintner
  • Jeffrey Voorhees: Alex Kintner
  • Craig Kingsbury: Ben Gardner
  • Robert Nevin: esaminatore medico
  • Peter Benchley: intervistatore

Streaming e tv

Dove vedere Lo squalo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 30 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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